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Бурда: Буду робити все, щоб поїхати і зіграти на Євро-2020

17:22 433 Читать на русском
Бурда: Буду робити все, щоб поїхати і зіграти на Євро-2020
Микита Бурда / ФК Динамо

Захисник Динамо Микита Бурда розповів про своє відновлення аісля важкої травми та плани щодо участі у чемпіонаті Європи.

"Почуваюсь нормально. Уже немає милиць, зняли лангету. Все набагато краще. Працюю щодня, намагаюся повернутися. Моя мрія була і залишається – поїхати і зіграти на Євро. Так, звичайно, трапилася травма, але ніхто не знає, як буде далі. Я буду старатися, буду все робити, щоб поїхати на чемпіонат Європи", – сказав Бурда Youtube-каналу Xsport.

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Нагадаємо, на початку жовтня центральний захисник "біло-синіх" переніс операцію після пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Орієнтовний термін відновлення після такої травми – 5-6 місяців.

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Теги
Збірна України Євро-2020 Микита Бурда Микита Бурда Динамо Динамо
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