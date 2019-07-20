Булеца опинився у списку майбутніх зірок Європи за версією World Soccer

Півзахисник Сергій Булеца, права на якого належать київському Динамо, потрапив до переліку майбутніх зірок континентального футболу за версією авторитетного видання.

"Описувати футболіста просто, як лівого півзахисника, не можна, оскільки цей хлопець здатен робити чимало робити й поза своїм флангом. Талановитий гравець із академії київського Динамо. Жоден інший футболіст збірної України U-20 не зробив такий значний внесок у тріумф команди в Польщі, як це зробив Булеца. Він забив три важливі голи – зокрема, і переможний у півфіналі проти Італії, а також відзначився двома гольовими передачами.

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Упродовж усього фіналу він поєднував активність, грамотні передачі, техніку, швидкість і непогану роботу на оборону. Булеца отримав повністю заслужене друге місце за підсумками опитування на турнірі", – цитує матеріал журналіста World Soccer Ніка Бідуела Footboom.

Відзначимо, що до головних талантів Європи також потрапили Лі Кан Ін, Рауль Белланова, Александер Арвальдо, Ібраїма Ньяне, Ліберато Какасе, Сейку Коїта, Мікаель Куїсанс і Кевін Мієр.

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