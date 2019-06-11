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Булеца: Перемога України U-20 на ЧС-2019? Нічого не буду говорити

21:51 585 Читать на русском
Булеца: Перемога України U-20 на ЧС-2019? Нічого не буду говорити
Сергій Булеца у грі проти Італії

Атакувальний півзахисник юнацької збірної України Сергій Булеца прокоментував вихід у фінал чемпіонату світу.

65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов

"Емоцій немає, все віддали на полі. Мій переможний гол – це тільки результат командних дій. Ми дуже хотіли досягти цієї мети – вийти в фінал. Щодо перемоги на турнірі – нічого не буду говорити", – сказав Сергій Булеца після матчу в ефірі телеканалу UA:Перший.

Україна U-20 – Італія U-20 – 1:0 – відео гола

Нагадаємо, юнацька збірна України перемогла однолітків з Італії у півфіналі чемпіонату світу та вийшла до фіналу турніру. Єдиний гол у матчі забив Сергій Булеца.

Україна U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал ЧС-2019

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Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Збірна України Україна U-20 - Італія U-20 Італія U-20 Італія U-20 Сергій Булеца Сергій Булеца
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