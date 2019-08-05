Брюгге – Динамо: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо стартує у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів виїзним поєдинком проти бельгійського Брюгге. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Брюгге – Динамо відбудеться 6 серпня на стадіоні Ян Брейдел. Початок зустрічі – 21:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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Брюгге – Динамо: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів:

Експерти букмекерської контори William Hill вважають Брюгге фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу бельгійської команди складає 1.95. Натомість тріумф київського клубу оцінюється балом 3.9. На нічийний підсумок гри ставлять 3.5

Bwin також віддає перевагу Брюгге – 1.91. Коефіцієнт виїзної перемоги Динамо – 4.00, а цінник нічиєї – 3.40. Аналогічної думки bet365: тріумф бельгійців – 1.95, нічия – 3.40, перемога киян – 3.80.

Відзначимо, що перед битвою на Ян Брейдел підопічні Хацкевича розгромили ФК Львів, а Брюгге ще більш переконливо обіграв Сент-Трюйден. Раніше команди не провели між собою жодного матчу.

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