Сьогодні, 28 липня, відбуваються матчі 3 туру футбольного турніру на Олімпійських іграх у Токіо. Результати та огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".

Олімпійські ігри. Футбол, чоловіки, 3 тур

Саудівська Аравія – Бразилія –1:3

Голи: Аль-Амрі, 27 – Кунья, 14, Рішарлісон, 76, 90+3

Німеччина – Кот-д'Івуар – 1:1

Голи: Льовен, 73 – Хенрікс (Автогол), 67

Команда Бразилії на олімпійському футбольному турнірі виглядає очевидним фаворитом. На матч із Саудівською Аравію "селесао" виходили у статусі лідерів своєї групи. Після сухої нічиєї з Кот-д'Івуаром бразильці намагались забити якнайбільше, щоб повернути собі упевненість напередодні стадії плей-офф.

Перший небезпечний момент фаворити створили вже на 13-й хвилині. Антоні зробив подачу з кутового, однак оборонець суперника встиг вибити його головою. Згодом "селесао" заробили кутовий. Клаудінью вдало подав на Кунью, а той спрямував м'яч у ворота суперника.

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На 27-й хвилині суддя покарав захисника бразильців Гільєрме Арана "гірчичником" за жорстку гру, аравійці ж отримали право на штрафний постріл. Аль-Фараж виконав зразковий стандарт на Аль-Амрі, а останній вдарив головою точно у нижній кут воріт.

Рятувати репутацію лідерів довелося Рішарлісону. За 14 хвилин до кінця основного часу нападник "селесао" вивів свою команду уперед після пасу від Гімараєса. Гол форварда Евертона на 90-й не зарахували, помічник арбітра помітив офсайд. Однак вже за три хвилини, у компенсований час, Рішарлісон оформив дубль після ідеального пасу від Рейньєра.

У матчі 3 туру групового етапу Німеччина та Кот-д'Івуар билися за путівку у плей-офф. Івуарійці з 4 очками йшли другими у групі, тож навіть нічия дозволяла їм пройти далі. "Маншафт" з сенсаційними 3 балами була на третій позиції, її влаштовувала тільки перемога.

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Німці почали атакувати зі стартових хвилин матчу. Та протягом першого тайму їм нічого не вдавалося. Оборонці Кот-д'Івуар стояли стінкою у штрафному і жорстко зупиняли всі випади суперників. Суддя покарав їх двома жовтими. На 1-й хвилині попередження отримав Куаме, на 21-й – Кейта.

У другій половині прийшли голи. Забивала тільки Німеччина, однак у свої ворота також. На 67-й хвилині Хенрікс намагався перервати пас, але ненавмисно спрямував м'яч у власну сітку. За шість хвилин Левен зрівняв рахунок влучним ударом зі штрафного. Утім, вирвати перемогу німцям не вдалося. Бундестім завершує свій шлях на Олімпіаді-2020 ще на груповій стадії турніру.