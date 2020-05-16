toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
НІМЕЧЧИНА БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ КОРОНАВІРУС ДИНАМО

Топ-виступ Холанда і компанії у відеоогляді матчу Борусія Д – Шальке – 4:0

19:14 332 Читать на русском
Топ-виступ Холанда і компанії у відеоогляді матчу Борусія Д – Шальке – 4:0
Борусія Д – Шальке – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Дортмундська Борусія розбила Шальке (4:0) в рамках 26 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

29’ Ерлінг Холанд
45’ Рафаел Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаел Геррейро
 
29’ Ерлінг Холанд
45’ Рафаел Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаел Геррейро

Дортмундці захопили ініцативу з перших хвилин і просто не помічали оборону принципового суперника. Господарі змарнували кілька моментів, допоки Холанд не замкнув передачу Торгана Азара з правого флангу. Перед перервою Геррейро закріпив перевагу Борусії.

Борусія Д знищила Шальке в дербі – Холанд як герой історичного повернення Бундесліги

Схожа картина гри була і в другій половині. Шальке просто не встигав за прудкими "джмелями", які не відмовили собі у задоволенні розгромити опонента. Невпевнена гра голкіпера гельзенкірхенців Шуберта допомогла Азару додати до асиста гол, а Геррейро оформив дубль – 4:0.

blog_ava
Реал оновив дизайн нових комплектів форм – чудернацький принт на місці
13:24
2517
Теги
Відеоновини Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд - Шальке Шальке Шальке
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
18
хв
Кельн
16:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук