Топ-виступ Холанда і компанії у відеоогляді матчу Борусія Д – Шальке – 4:0

Дортмундська Борусія розбила Шальке (4:0) в рамках 26 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

Дортмундці захопили ініцативу з перших хвилин і просто не помічали оборону принципового суперника. Господарі змарнували кілька моментів, допоки Холанд не замкнув передачу Торгана Азара з правого флангу. Перед перервою Геррейро закріпив перевагу Борусії.

Борусія Д знищила Шальке в дербі – Холанд як герой історичного повернення Бундесліги

Схожа картина гри була і в другій половині. Шальке просто не встигав за прудкими "джмелями", які не відмовили собі у задоволенні розгромити опонента. Невпевнена гра голкіпера гельзенкірхенців Шуберта допомогла Азару додати до асиста гол, а Геррейро оформив дубль – 4:0.