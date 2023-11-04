Дортмундська Борусія приймає мюнхенську Баварію у центральному матчі 10 туру Бундесліги. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Борусія Д – Баварія розпочинається о 19:30 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports+. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Баварія має проблеми з якістю гри, але не сильно відстає від лідера Бундесліги Байєра. Борусія також не демонструє шикарного футболу й вже тричі в цьому чемпіонаті втратила очки. У минулому сезоні суперники по Der Klassiker драматично розіграли титул в останньому турі – святкувала Баварія.

Стартові склади команд

Борусія Д: Кобель – Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Рюерсон – Озджан, Забітцер – Мален, Ройс, Брандт – Фюлькруг.

Запасні: Адеємі, Бенсебайні, Байно-Гіттенс, Аллє, Майєр, Мукоко, Нмеча, Рейна, Зюле.

Баварія: Нойєр – Мазрауї, Упамекано, Кім, Девіс – Лаймер, Горецка – Сане, Мусіала, Коман – Кейн.

Запасні: Шупо-Мотінг, Гнабрі, Кретціг, Мюллєр, Павловіч, Сарр, Тель, Ульрайх.