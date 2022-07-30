"Як футболісти ми граємо свою роль у війні. Ми намагаємось у свій спосіб продовжувати звертати увагу Європи, адже лише з зовнішньою допомогою ми можемо виграти битву. Лише після цього я знову почну марити футболом.

"Соромно розмовляти мовою людей, які нищать нашу державу": гравець Шахтаря перейшов на українську після початку війни

Зараз українці стали більш об’єднаними. Російська у Шахтарі? Це зміниться, усі наші діти згодом говоритимуть українською", – цитує Бондаренка NRC.

Нагадаємо, нині "гірники" проводять збори у Нідерландах. Вже завтра підопічні Ігора Йовічевіча зіграють благодійний матч з місцевим Утрехтом. Початок зустрічі о 17:30.

Росія напала на Україну: Ахметов не заробить на зірці Шахтаря, нові стадіони і міста для клубів УПЛ (LIVE)