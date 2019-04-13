Блохін: Реал пропонував за мене 4 мільйони євро

Колишній український футболіст Олег Блохін розповів, як ледь не перейшов у Реал.

"Реал хотів придбати мене ще в 1973-му, коли ми з ним грали в Одесі і поступилися 0:3. Не знаю, правильно чи неправильно. Чутки були, що і Космос з Нью-Йорка хотів купити.

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Конкретика була в 1982-му році в Іспанії. Реал пропонував 4 мільйони доларів. Сидів Колосков, сидів представник Реала. Мені сказали, що це навіть не обговорюється.

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Треба було або бігти і там залишатися... Іншого варіанту не було. Але я навіть такої думки не допускав. Думав про батьків. Уявляєте, якби я залишився, що було б з ними", – сказав Блохін.