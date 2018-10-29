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Безус втретє став батьком

22:10 411 Читать на русском
Безус втретє став батьком
Роман Безус / Фото: Сент-Трюйден

В українського хавбека бельгійського Сент-Трюйдена народився третій син.

Український хавбек Роман Безус втретє став батьком.

Безус отримав травму та вилетів на 3-4 тижні

В українського футболіста народився третій син, малюка назвали Лука. Разом з дружиною Анною він виховує синів Кирила та Матвія.

Теги
Роман Безус Роман Безус Бельгія
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