Безотосний покинув Чорноморець, зігравши за одеситів лише п'ять матчів після повернення

Досвідчений голкіпер Дмитро Безотосний припинив співпрацю з одеським Чорноморцем.

Про розірвання чинного контракту за обопільної згоди сторін повідомила прес-служба "моряків".

Маркевич-молодший визначився з тренерським штабом у Чорноморці

У поточному сезоні Дмитро провів у складі Чорноморця 5 офіційних матчів, в яких пропустив 8 м'ячів. Всього за одеситів (в 2011-2014, 2019 роки.) воротар зіграв 121 поєдинок у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що рішення попрощатися з 35-річним голкіпером прийняв новий тренер "моряків" Остап Маркевич.

Нагадаємо, Безотосний повернувся в Чорноморець лише влітку цього року після тривалих виступів за азербайджанську Габалу. Після 14-ти турів одесити посідають лише 10-ту сходинку в турнірній таблиці Першої ліги 2019/20.

"У Львові – бардак та анархія": чому Динамо не здивувало, або Хто приїде у Шахтар