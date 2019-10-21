toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Безотосний покинув Чорноморець, зігравши за одеситів лише п'ять матчів після повернення

16:28 315 Читать на русском
Безотосний покинув Чорноморець, зігравши за одеситів лише п'ять матчів після повернення
Дмитро Безотосний / фото: Чорноморець

Досвідчений голкіпер Дмитро Безотосний припинив співпрацю з одеським Чорноморцем.

Про розірвання чинного контракту за обопільної згоди сторін повідомила прес-служба "моряків".

Маркевич-молодший визначився з тренерським штабом у Чорноморці

У поточному сезоні Дмитро провів у складі Чорноморця 5 офіційних матчів, в яких пропустив 8 м'ячів. Всього за одеситів (в 2011-2014, 2019 роки.) воротар зіграв 121 поєдинок у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що рішення попрощатися з 35-річним голкіпером прийняв новий тренер "моряків" Остап Маркевич.

Нагадаємо, Безотосний повернувся в Чорноморець лише влітку цього року після тривалих виступів за азербайджанську Габалу. Після 14-ти турів одесити посідають лише 10-ту сходинку в турнірній таблиці Першої ліги 2019/20.

"У Львові – бардак та анархія": чому Динамо не здивувало, або Хто приїде у Шахтар

blog_ava
Маркевич-молодший відрахував з Чорноморця досвідченого голкіпера
06:30
4226
Теги
Дмитро Безотосний Дмитро Безотосний Чорноморець Чорноморець Перша ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
5
хв
Брешія
21:45
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук