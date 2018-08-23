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Бетіс зробив офіційну пропозицію Манчестер Сіті щодо Зінченка

11:43 387 Читать на русском
Бетіс зробив офіційну пропозицію Манчестер Сіті щодо Зінченка
Олександр Зінченко / соцмережі

Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко став на крок ближчим до переходу в Бетіс.

Бетіс прагне орендувати півзахисника Олександра Зінченка на рік з правом викупу і зробив Манчестер Сіті офіційну пропозицію, повідомляє Sevilla.abc.es.

Зінченко майже втратив шанс перейти в Бетіс – Рафінья зачинив перед українцем двері

Українець ще жодного разу не потрапив у заявку на офіційні матчі з початку сезону 2018/2019. Раніше гравцем цікавився Вулверхемптон, але той відмовив новачку АПЛ.

За інформацією джерела, севільці запропонували "містянам" річну оренду з правом викупу 80% прав за 12 млн євро. Головний тренер "огірків" Кіке Сетьєн високо оцінює рівень гри українця через його універсальність – він здатен закрити позицію центрального хавбека та лівого захисника.

Зінченко фантастично зріс у ціні та став другим найдорожчим українцем, ринкова вартість Ярмоленка зменшилася

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