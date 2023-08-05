Бенфіка зробила пропозицію щодо Трубіна – Шахтар вимагає майже у 2 рази більше
11:16 - Читать на русском
Воротар Шахтаря Анатолій Трубін має ще один варіант у Європі.
"Гірники" отримали першу пропозицію від Бенфіки щодо трансферу Трубіна – лісабонці запропонували 12 млн євро, повідомляє Record.
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Шахтар же за таку суму готовий віддати лише 50% прав на гравця. Загалом, чемпіон України просить за свого воротаря 22 млн євро.
Нагадаємо, голкіпер Шахтаря вже узгодив особистий контракт з Інтером, проте клуби не можуть домовитись щодо ціни на футболіста.
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