Бенфіка в рамках другого матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів приймає київське Динамо. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА між Бенфікою та Динамо пройде у Лісабоні на стадіоні "Да Луж". Роман Яремчук залишився в запасі. Циганков і Попов відсутні через травми. Перша зустріч завершилась перемогою португальців з рахунком 2:0.

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Поєдинок стартує о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція зустрічі доступна на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Стартові склади

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Морату, Грімальдо – Флорентіну, Енцо Фернандес – Нерес, Р. Сілва, Жоау Маріу – Гонсало Рамуш

Запасні: Елтон, Бах, Рістіч, А. Сілва, Вертонген, Паулу Бернардо, Вайгль, Шікінью, Діого Гонсалвеш, Муса, Яремчук, Араухо

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Шепелєв – Бесєдін

Запасні: Бойко, Нещерет, Бурда, Дубінчак, Тимчик, Антюх, Гармаш, Боль, Ванат, Яцик, Царенко, Кравченко

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