Іранець підписав 5-річний контракт з леверкузенським Байєром. Азмун дограє нинішній сезон у Росії, а влітку приєднається до своєї нової команди на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

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Сердар виступає в Росії з 2013-го року. Минулі три сезони захищає кольори Зеніта, де встиг стати головною зіркою команди, забивши 60 голів у 104 матчах.

"Перехід у Байєр – це крок в одну з найкращих ліг Європи. У Байєра справді чудовий склад, я давно стежу за цим клубом і мені дуже подобається, як грає команда. Те, що я скоро зможу грати в Бундеслізі, неймовірно хвилююче для мене. Я впевнений, що своїми футбольними якостями підсилю команду", – цитує Азмуна прес-служба Байєра.

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