Баварія – Шальке – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Баварія перемогла Шальке в матчі 21-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Шальке.

Німеччина. Бундесліга, 21 тур

Баварія – Шальке – 3:1

Голи: Брума, 11 (аг), Лєвандовскі, 27, Гнабрі, 57 – Кутуджу, 25

Команді Євгена Коноплянки не вдалося створити гідного спротиву підопічним Ніко Ковача. Мюнхенці здобули переконливу перемогу на власному полі.

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Невдачі дортмундської та гладбахської Борусій дали змогу Баварії піднятися на 2 місце та скоротити відставання від лідера до 5 очок. Шальке з 22 пунктами залишився на 13 сходинці в турнірній таблиці.