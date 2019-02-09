toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТЛЕТІКО - РЕАЛ МАДРИД БАВАРІЯ - ШАЛЬКЕ

Баварія – Шальке – 3:1 – відео голів та огляд матчу

23:04 218 Читать на русском
Баварія – Шальке – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Баварія – Шальке – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Баварія перемогла Шальке в матчі 21-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Шальке.

Німеччина. Бундесліга, 21 тур

Баварія – Шальке – 3:1

Голи: Брума, 11 (аг), Лєвандовскі, 27, Гнабрі, 57 – Кутуджу, 25

Команді Євгена Коноплянки не вдалося створити гідного спротиву підопічним Ніко Ковача. Мюнхенці здобули переконливу перемогу на власному полі.

Баварія – Шальке: розкішний Хамес, мюнхенці скористалися втратами Борусій, Коноплянка відіграв на рівні

Невдачі дортмундської та гладбахської Борусій дали змогу Баварії піднятися на 2 місце та скоротити відставання від лідера до 5 очок. Шальке з 22 пунктами залишився на 13 сходинці в турнірній таблиці.

Німеччина21 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - Шальке: Субота 09 лютого 2019

Баварія
Матч завершено
3 : 1
Шальке
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Німеччина Баварія - Шальке Баварія Баварія Шальке Шальке
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
44
хв
Тоттенхем
15:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук