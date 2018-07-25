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Баварія підтвердила інформацію про трансфер Альфонсо Девіса

09:48 245 Читать на русском
Баварія підтвердила інформацію про трансфер Альфонсо Девіса
Альфонсо Девіс / фото з соцмереж

Мюнхенська Баварія підтвердила перехід нападника Ванкувер Вайткепс і збірної Канади Альфонсо Девіса.

Карл-Хайнц Румменігге підтвердив інформацію про те, що Баварія підпише 17-річного форварда Ванкувер Вайткепс Альфонсо Девіса.

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Голова правління німецького клубу повідомив, що контракт з гравцем вже підписаний. Але Альфонсо Девіс ще повинен пройти медичний огляд. До кінця цього року футболіст гратиме за свою нинішню команду, після чого 1 січня 2019 року стане повноцінним гравцем Баварії.

Передбачається, що цей трансфер обійдеться німцям в 13 мільйонів євро. Ще два мільйони Ванкувер Вайткепс може отримати у вигляді бонусів.

Теги
Трансфери Баварія Баварія Німеччина Альфонсо Девіс Альфонсо Девіс Карл-Хайнц Румменігге Трансфери Чемпіонату Німеччини
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