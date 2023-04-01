Дортмундська Борусія гостює в мюнхенської Баварії в центральному матчі 26 туру Бундесліги. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Баварія – Борусія Д стартує о 19:30 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі Setanta Sports і на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Нагельсманн – іграшка в руках примхливої Баварії. У Мюнхені запанікували та пішли проти здорового глузду

Der Klassiker має вирішальне значення у боротьбі за чемпіонство. У Борусії одне очко переваги, але гра відбудеться на Альянц-Арені. Баварія під час міжнародної паузи змінила тренера – сьогодні перший матч Томаса Тухеля на чолі нової команди.

Стартові склади команд

Баварія: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лігт – Коман, Кімміх, Горецка, Девіс – Мюллєр, Шупо-Мотінг, Сане.

Запасні: Ульрайх, Блінд, Станішіч, Мазрауї, Канселу, Гравенберх, Мусіала, Мане, Гнабрі.

Борусія Д: Кобель – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Рюерсон – Беллінгем, Джан, Геррейро – Брандт, Аллє, Ройс.

Запасні: Майєр, Озджан, Дауд, Хуммельс, Мукоко, Модест, Мален, Адеємі, Байно-Гіттенс.