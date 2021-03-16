"Ми розуміємо, як важко довелося працювати, щоб грати такі матчі. Будемо намагатися продемонструвати хороший футбол, тим більше, до першої зустрічі з Баварією ми в цій Лізі чемпіонів не програвали. Хочемо зіграти достойно.

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Хочемо грати в Лізі чемпіонів частіше. Це наша перша 1/8 фіналу за 20 років. Потрібно отримувати задоволення від таких матчів. Сподіваюсь, нам це вдасться, оскільки всі ми амбітні. Своє завдання у Лізі чемпіонів ми вирішили, нашою ціллю був вихід до плей-офф", – цитує алленаторе "орлів" офіційний сайт УЄФА.

До слова, поєдинок Баварія – Лаціо відбудеться у середу, 17 березня. Перший матч завершився розгромною перемогою мюнхенців (4:1).

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