Батько Мессі був затриманий в Аргентині

Хорхе Мессі, який є батьком форварда Барселони Ліонеля Мессі, був затриманий в Аргентині через конфлікт з мотоциклістом.

Сьогодні, 5 квітня, зранку був затриманий батько Ліонеля Мессі Хорхе, повідомляє TN. Це сталось після його конфлікту з водієм мотоциклу.

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Мотоцикліста відправили в один з найвідоміших госпіталів країни, де він пройде медобстеження. Але джерело повідомляє, що його пошкодження незначні.

Прокурор вивчає можливість порушення справи проти батька 5-разового володаря "Золотого м'яча". Він пройде тест на вміст алкоголю в крові, і тоді буде оцінений його стан здоров'я.

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