Барселона втратила Дембеле на матч проти Реала – француз отримав дискваліфікацію за образу арбітра

Барселоні доведеться обходитись без свого форварда Усмана Дембеле у найближчих матчах Прімери, серед яких і Ель Класіко проти Реала.

Француз отримав дискваліфікацію на два найближчі тури, інформує офіційний сайт Королівської федерації футболу Іспанії.

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Дембеле був вилучений з поля на 89-й хвилині матчу 8 туру проти Севільї. 22-річний форвард активно висловлював своє невдоволення рішенням арбітра вилучити захисника Барселони Рональда Араухо. Дембеле сказав арбітру Антоніо Мігелю Матеу Лаосу, що він дуже погано працює, повторивши це кілька разів. Крім того, гравець каталонців активно жестикулював поблизу рефері.

Таким чином, чемпіон світу пропустить матч з Ейбаром і Ель Класіко проти мадридського Реала, яке відбудеться 26 жовтня на Камп Ноу.

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