Каталонський клуб задумався про продаж одного з головних талантів, на якого покладали великі надії.

Ансу Фаті називали наступником Ліонеля Мессі. Але численні травми та, як наслідок, зниження результативності не дозволяють йому закріпитись в основі. Тому Барса вирішила виставити його на продаж.

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Як повідомляє іспанський журналіст Маршал Лоренте, таке рішення пов'язане і з перенавантаженням зарплатної відомості. Відхід Ансу посприяв би покращенню ситуації. "Блаугранас" будуть готові відпустити 20-річного іспанця за 70 мільйонів євро. Сам футболіст не хоче змінювати клубну прописку, хоч і прагне грати більше.

Нагадаємо, Фаті нещодавно продовжив контракт з Барселоною до 2027 року. Угода містить мільярдну клаусулу. Цього сезону вінгер награв 760 хвилин у 21 матчі (3 голи та 3 асисти).

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