Каталонський клуб близький до підписання нової угоди зі своїм технічним спонсором Nike, стверджує Marca. Очікується, що Барса отримає фіксованими 1,2 млрд євро за 10-річний період – по 120 млн євро за кожен сезон. Також в контракті будуть передбачені бонуси і штрафи за спортивні результати команди.

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Жоан Лапорта доклав величезних зусиль у процесі переговорів. Президент Барселони вважав "застарілою" чинну угоду з Nike, яка приносила всього 85 млн євро щосезону. Лапорта вдався до певних хитрощів і почав загравати з іншою компанією – Puma. Німці були готові платити Барсі бажані 120 млн, але Nike також не збирався втрачати топ-клуб. Останні тижні принесли суттєвий прогрес і впевненість, що контракт буде продовжено.

Важливий момент для Барселони – додаткові 100 млн підписного бонусу, які Nike має сплатити відразу. Ці кошти допоможуть клубу вирішити найбільш нагальні фінансові питання.

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