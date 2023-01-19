"Синьо-гранатові" узгодили з аргентинським клубом Ферро перехід 18-річного вінгера. Лукас Роман підписав контракт до літа 2026-го, інформує офіційний сайт Барселони.

Депай влаштував бойкот Барселоні – гравець на шляху в Мадрид

Клаусула новачка складає неймовірні 400 мільйонів євро. Трансфер обійшовся каталонцям у 1,20 млн за 85% прав на гравця, а ще 3,5 млн Барса заплатить у випадку продажу гравця. Лівоногий аргентинець поки що виступатиме у дублі "блаугранас" – Барселоні Б. Лукас Роман зазвичай виступає на правому фланзі атаки, однак може закрити будь-яку позицію в нападі.

Форвард виступав за збірні всіх вікових категорій, останньою із яких була команда Аргентини U-20. У минулому сезоні він зіграв 27 матчів за Ферро, забив 3 голи і віддав 1 асист.

Нагадаємо, основна команда Барселони очолює турнірну таблицю Прімери, на 3 очки випереджаючи мадридський Реал.

Циганков перейшов до унікальної команди: українцеві готують несподівану роль, іспанські ЗМІ здивовані