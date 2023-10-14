На радари каталонців потрапив 21-річний Іан Маатсен, інформує Diario Sport.

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Контракт нідерландця з Челсі завершується найближчого літа, а підписувати новий він не поспішає. Барселоні подобається ідея безкоштовно отримати молодого, універсального гравця. "Кулес" шукають лівого захисника для конкуренції з Алексом Бальде. Цікаво, що зараз цю функцію виконує Маркос Алонсо, якого також забирали з Челсі вільним агентом.

У нинішньому сезоні Маатсен провів усього 250 хвилин і не відзначався результативними діями. Transfermarkt оцінює одноклубника Михайла Мудрика у 20 млн євро.

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