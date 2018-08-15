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Барселона легко обіграла Боку Хуніорс та здобула Кубок Гампера

21:18 337 Читать на русском
Барселона легко обіграла Боку Хуніорс та здобула Кубок Гампера
Барселона легко обіграла Боку Хуніорс та здобула Кубок Гампера

Барселона у матчі за Кубок Гампера здолала Боку Хуніорс з рахунком 3:0.

Перший гол глядачі побачили на 18-й хвилині, відзначився Малком.

Перед перервою Ліонель Мессі подвоїв перевагу своєї команди.

Мессі: Зробимо все, щоб кубок Ліги чемпіонів повернувся до Барселони

На 67-й хвилині Рафінья довів рахунок до розгромного.

Кубок Гампера

Барселона – Бока Хуніорс – 3:0

Голи: Малком, 18, Мессі, 39, Рафінья, 67

Теги
Бока Хуніорс Бока Хуніорс Барселона Барселона Іспанія
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