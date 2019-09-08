Барселона хоче запропонувати Мессі пожиттєвий контракт

Каталонський гранд готовий зробити все можливе, щоб зберегти легендарного аргентинця у своєму складі.

Барселона запропонує Ліонелю Мессі контракт до кінця життя, інформує Mundo Deportivo.

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Чинний контракт зіркового форварда розрахований до літа 2021 року. У ньому є особливий пункт, згідно з яким Мессі в кінці кожного сезону може розірвати угоду з клубом. Втім, Барселона не збирається відпускати одного зі своїх символів і запропонує йому пожиттєвий контракт. Керівництво "блаугранас" поки не розпочинало активних переговорів з аргентинцем, але президент Барси Жозеп-Марія Бартомеу і Хорхе Мессі, батько Ліонеля, постійно підтримують тісний зв'язок.

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До слова, у нинішньому сезоні 32-річний нападник через травму ще не виходив на поле в офіційних матчах за Барселону.