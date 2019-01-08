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Барселона готова продати Малкома

19:26 532 Читать на русском
Барселона готова продати Малкома
Малком / ФК Барселона

Каталонський клуб готовий розглянути пропозиції щодо бразильця.

За інформацією Mundo Deportivo, "блаугранас" готові продати Малкома, який лише влітку минулого року приєднався до каталонського клубу, однак за однієї умови.

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Барселона повинна отримати за Малкома суму не меншу, ніж вони витратили на гравця під час літнього переходу (40 млн євро).

Раніше повідомлялось, що нападником цікавиться Лаціо, Евертон та Гуанчжоу Евергранд, який запропонував за Малкома 65 млн євро. У поточному сезоні бразилець зіграв 5 матчів у Прімері, результативними діями не відзначався.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Малком Малком
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