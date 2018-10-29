Барселона – Реал: найкращі меми як реакція на фіаско мадридців

Барселона в Ель Класіко розгромила Реал з рахунком 5:1. "Футбол 24" пропонує своїм читачам переглянути найкращі меми, якими діляться користувачі соцмереж.

Барселона декласувала Реал у центральному матчі 10 туру Прімери та практично напевне відправила у відставку Хулена Лопетегі. Завдяки цій перемозі команда Ернесто Вальверде повернула собі лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Реал посідає лише 9 (!) сходинку.

Барселона – Реал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Користувачі соцмереж не залишились осторонь феєричної перемоги "блаугранас" та фіаско Мадрида, активно використовуючи різноманітні меми.

"Якщо ви пропустили матч Барселона – Реал, то тут основні моменти".

Барселона – Реал Мадрид: історичне Класіко, дебют VAR, феєрія Суареса, несподіваний "Роналду" і крах Лопетегі

In case you missed the Barcelona Vs Real Madrid #ElClasico match, these are the highlights pic.twitter.com/NNLJUlRHiD — Bhadmus Hakeem (@Bhadoosky) 28 жовтня 2018 р.

"Найкращий гравець за версією ФІФА – Модріч, найкращий захисник – Рамос, найкращий голкіпер – Куртуа. Барселона – Реал – 5:1".

#ElClasico

FIFA Best Player - Modric

FIFA Best Defender - Ramos

FIFA Best Keeper - Courtois



Barcelona 5-1 Real Madrid. pic.twitter.com/bGiQVO8qKu — fdlis.h (@HFdlis) 28 жовтня 2018 р.

"Тим часом Тібо Куртуа, який грає за команду мрії – Реал Мадрид – щойно пропустив 5 голів від Барселони".

Meanwhile Thibaut Courtois, who is at his "dream club" at Real Madrid has just conceded 5 goals against Barcelona. pic.twitter.com/M3aH2STd4Y — iChelseaTweets (@iChelseaTweets) 28 жовтня 2018 р.

"Ель Класіко в одній картинці".

"Реал Мадрид без Зідана та Роналду".

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Барселона – Реал – 5:1