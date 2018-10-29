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Барселона – Реал: найкращі меми як реакція на фіаско мадридців

28 жовтня 23:12 3157 Читать на русском
Барселона – Реал: найкращі меми як реакція на фіаско мадридців
Барселона розгромила Реал / фото: ФК Барселона

Барселона в Ель Класіко розгромила Реал з рахунком 5:1. "Футбол 24" пропонує своїм читачам переглянути найкращі меми, якими діляться користувачі соцмереж.

Барселона декласувала Реал у центральному матчі 10 туру Прімери та практично напевне відправила у відставку Хулена Лопетегі. Завдяки цій перемозі команда Ернесто Вальверде повернула собі лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Реал посідає лише 9 (!) сходинку.

Барселона – Реал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Користувачі соцмереж не залишились осторонь феєричної перемоги "блаугранас" та фіаско Мадрида, активно використовуючи різноманітні меми.

"Якщо ви пропустили матч Барселона – Реал, то тут основні моменти".

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"Найкращий гравець за версією ФІФА – Модріч, найкращий захисник – Рамос, найкращий голкіпер – Куртуа. Барселона – Реал – 5:1".

"Тим часом Тібо Куртуа, який грає за команду мрії – Реал Мадрид – щойно пропустив 5 голів від Барселони".

"Ель Класіко в одній картинці".

"Реал Мадрид без Зідана та Роналду".

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Барселона – Реал – 5:1

Іспанія10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
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