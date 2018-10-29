Барселона – Реал: найкращі меми як реакція на фіаско мадридців

Барселона в Ель Класіко розгромила Реал з рахунком 5:1. "Футбол 24" пропонує своїм читачам переглянути найкращі меми, якими діляться користувачі соцмереж.
Барселона декласувала Реал у центральному матчі 10 туру Прімери та практично напевне відправила у відставку Хулена Лопетегі. Завдяки цій перемозі команда Ернесто Вальверде повернула собі лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Реал посідає лише 9 (!) сходинку.
Барселона – Реал – 5:1 – відео голів та огляд матчу
Користувачі соцмереж не залишились осторонь феєричної перемоги "блаугранас" та фіаско Мадрида, активно використовуючи різноманітні меми.
"Якщо ви пропустили матч Барселона – Реал, то тут основні моменти".
Барселона – Реал Мадрид: історичне Класіко, дебют VAR, феєрія Суареса, несподіваний "Роналду" і крах Лопетегі
"Найкращий гравець за версією ФІФА – Модріч, найкращий захисник – Рамос, найкращий голкіпер – Куртуа. Барселона – Реал – 5:1".
"Тим часом Тібо Куртуа, який грає за команду мрії – Реал Мадрид – щойно пропустив 5 голів від Барселони".
"Ель Класіко в одній картинці".
"Реал Мадрид без Зідана та Роналду".
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Барселона – Реал – 5:1