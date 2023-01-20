Український фахівець Юрій Бакалов очолив Академію Руха, повідомляє офіційний сайт клубу. Він займатиметься комплексною підготовкою молодих футболістів за новітніми програмами європейського зразка.

Рух офіційно повернув у клуб свого колишнього тренера

57-річний тренер раніше вже працював у львівській команді. У грудні 2019-го року він був призначений головним тренером Руха – на той момент "жовто-чорні" грали у Першій лізі і боролись за підвищення у класі. Однак, через пандемію коронавірусу 2020-го року відновлення сезону відклали до літа, а в червні через проблеми зі здоров'ям наставник вимушено склав свої повноваження керманича команди.

Нагадаємо, на зимову паузу Рух пішов на 12-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 14 очок.

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