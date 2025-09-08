Фернанду Сантуш покинув посаду головного тренера, про це офіційно повідомила Федерація футболу Азербайджану.

Португальський фахівець не з'явився на прес-конференцію перед матчем проти України, але натомість прийшов генсек АФФА Джахангір Фараджуллаєв, який оголосив про відставку Сантуша.

На наступний матч команду виведе Айхан Аббасов, тренер молодіжної команди Азербайджану.

Нагадаємо, що Фернанду Сантуш у 2016 році виграв чемпіонат Європи зі збірною Португалії. 70-річний наставник не хотів йти у відставку за власним бажанням, оскільки бажав отримати компенсацію від азербайджанців за розірвання контракту, яка складала близько 2 млн євро.

