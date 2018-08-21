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Аякс – Динамо: хавбек амстердамців Нерес пропустить матч

17:55 372 Читать на русском
Аякс – Динамо: хавбек амстердамців Нерес пропустить матч
Давід Нерес / Фото: соцмережі

Півзахисник Аякса Давід Нерес не зіграє у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів проти Динамо.

Один з лідерів амстердамського Аякса не зіграє проти Динамо. Про це повідомив наставник Аякса Ерік тен Хаг на передматчевій прес-конференції.

"Гравці Динамо регулярно скаржаться, що не отримують вчасно зарплату". Левченко розповів нідерландцям про опонента Аякса

"Нерес не зможе зіграти проти Динамо. Він не готовий допомогти нам", – сказав він.

У поточному сезоні 21-річний Нерес зіграв 6 матчів та забив 1 гол. До речі, перед стартом сезону його хотіла придбати Рома.

Перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться завтра, 22 серпня. Початок гри – о 22:00. "Футбол 24" текстову онлайн-трансляцію матчу.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

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Аякс - Динамо Головне Аякс Аякс Ліга чемпіонів Давід Нерес Давід Нерес
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