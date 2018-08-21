Аякс – Динамо: хавбек амстердамців Нерес пропустить матч

Ліга чемпіонів — 19:20 994
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Аякс – Динамо: Тен Хаг розповів про болюче питання, хто замінить Нереса і чим небезпечні кияни
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Реал за 10 днів до закриття трансферного вікна: Лунін піде через Наваса, проблема з бразильцем, 120 млн за "дев'ятку"Іспанія — 17:45 3021
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Аякс – Динамо: кияни прибули в АмстердамЛіга чемпіонів — 17:40 766
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Де Неймар, де: за що французи нещадно критикують нападника ПСЖ, на якого Реал відклав космічну сумуФранція — 15:51 3517
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Мессі "вирішив" долю переможця Ліги чемпіонів уже на старті сезону – унікальна прикмета і нові рекордиЛіга чемпіонів — 13:05 2446
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