Аякс – Динамо: хавбек амстердамців Нерес пропустить матч

Півзахисник Аякса Давід Нерес не зіграє у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів проти Динамо.

Один з лідерів амстердамського Аякса не зіграє проти Динамо. Про це повідомив наставник Аякса Ерік тен Хаг на передматчевій прес-конференції.

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"Нерес не зможе зіграти проти Динамо. Він не готовий допомогти нам", – сказав він.

У поточному сезоні 21-річний Нерес зіграв 6 матчів та забив 1 гол. До речі, перед стартом сезону його хотіла придбати Рома.

Перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться завтра, 22 серпня. Початок гри – о 22:00. "Футбол 24" текстову онлайн-трансляцію матчу.