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Авангард оголосив про відставку Косевича

12:15 - Читать на русском
Авангард оголосив про відставку Косевича
Олександр Косевич / ФК Авангард

Краматорський Авангард вирішив не продовжувати співпрацю з Олександром Косевичем.

"За роки роботи в клубі Олександр Олександрович зробив неоціненний внесок у розвиток не тільки першої команди і клубної Академії, а й краматорського футболу в цілому", – йдеться в офіційній заяві клубу.

Авангард не має змоги виїхати на матч з Рухом – львів'яни можуть вийти до УПЛ, не граючи

Зазначимо, що невідомо, хто був ініціатором розриву контракту. Раніше повідомлялось, що між фахівцем та керівництвом клубу існував конфлікт.

Додамо, що Авангард ризикує не з'явитись на матч заключного туру Першої ліги проти Руха. Краматорці посідають 8 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 45 очок.

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Теги
Авангард Авангард Перша ліга Олександр Олександр Косевич
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