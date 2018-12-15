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Аугсбург – Шальке: пряма трансляція

15:30 46 Читать на русском
Аугсбург – Шальке: пряма трансляція
Аугсбург – Шальке: пряма трансляція

У матчі 15-го туру чемпіонату Німеччини Аугсбург приймає Шальке Євгена Коноплянки. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 15-го туру чемпіонату Німеччини Аугсбург – Шальке розпочнеться о 16:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Після 14 турів Шальке посідає 13 місце в Бундеслізі, Аугсбург на 14 позиції.

Німеччина15 турSGL-арена (Ауґсбурґ)

Аугсбург - Шальке: Субота 15 грудня 2018

Аугсбург

live 9'
0 : 0
Шальке
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Теги
Шальке Шальке Аугсбург Аугсбург Німеччина Аугсбург - Шальке Відеоновини
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