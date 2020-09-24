Оборонець приєднається до "фармацевтів" на правах річної оренди, повідомляє офіційний твіттер Байєра. Леверкузенський клуб також матиме право викупу Аріаса по завершенні сезону.

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"Ми підписали дуже досвідченого гравця, який швидко зможе нам допомогти. Цей трансфер важливий для структури нашої команди через велику кількість поєдинків протягом найближчих тижнів", – поділився спортивний директор німців Руді Феллер.

Нагадаємо, Аріас перейшов в Атлетіко у липні 2018 року з ПСВ за 11 млн євро. У минулому сезоні провів за мадридців 18 матчів у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 12 млн євро.

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