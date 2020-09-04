Оборонець збірної України Віталій Миколенко свого часу міг опинитись в Ла Лізі.

Навколо захисника Динамо Віталія Миколенка останнім часом фігурує чимало трансферних чуток. Серед клубів, які проявляли предметний інтерес до 21-річного українця, називали топ-клуби Італії – Ювентус, Інтер та Наполі.

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Як стало відомо Футбол 24, у червні Миколенко міг стати гравцем мадридського Атлетіко. Сімеоне не зовсім задоволений Лоді, тож шукав підсилення на цю позицію. Миколенка розглядали аналітики клубу. Але через травми, ризики невдалої адаптації, велику суму відступних клуб вирішив відмовитися від потенційного трансферу українця.

Нагадаємо, контракт Миколенка з киянами розрахований до літа 2023 року. Динамо начебто хоче отримати за свого захисника 35 млн євро. Минулого сезону Віталій провів у футболці "біло-синіх" 36 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює 21-річного футболіста у 13 млн євро.

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