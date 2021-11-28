У рамках 15-го туру французької Ліги 1 Сент-Етьєн на власному полі поступився Парі Сен-Жермен. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Господарі повели в рахунку на 25-й хвилині. Це Деніс Буанга вдало зіграв на добиванні після сейву Доннарумми. Столичний гранд відігрався перед перервою: Ліонель Мессі подав зі штрафного на Маркіньйоса, який головою відправив м'яч під стійку.

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Після перерви аргентинець ще двічі вдало асистував партнерам. Спершу він вивів на ударну позицію Анхеля Ді Марію – вінгер ПСЖ розібрався з Гріном. А в доданий арбітром час навісив від лінії поля, і Маркіньйос знову виявився найкращим у грі на другому поверсі.

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