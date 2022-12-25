Якщо зірочка Шахтаря справді переїде на Емірейтс, то "каноніри" будуть шукати оренду для Маркіньйоса, інформує FootballLondon.

Зірка Мілана натякнув на свій інтерес до Арсенала – можлива загроза Мудрику

Влітку Арсенал віддав 3,5 млн євро за таланта Сан-Паулу. 19-річний бразилець отримував ігровий час здебільшого в Лізі Європи і непогано проявив себе – гол+асист за 148 хвилин на полі. Втім, Арсенал чудово розуміє, що юнак поки не готовий до виступів на рівні АПЛ. Потенційний прихід Мудрика остаточно поховає надії Маркіньйоса на регулярну практику, адже українець – його "клон" за позиціями на флангах атаки.

Нагадаємо, що зимове трансферне вікно в Англії буде відкрите весь січень, тому Арсенал ще має достатньо часу, аби обдумати свої дії на ринку.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?