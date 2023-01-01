Арсенал додав собі трохи часу для вирішення проблеми Вілльяма Саліба.

"Каноніри" активували опцію автоматичного продовження контракту новоспеченого віце-чемпіона світу, повідомляє The Athletic. Угода Саліба завершувалася наступного літа, але в ній був передбачений пункт про додатковий рік.

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Арсенал ще у липні 2019-го віддав за центрбека Сент-Етьєна 30 млн євро. Саліба 3 сезони тримали в орендах на батьківщині і нарешті дочекалися готовності до АПЛ. Француз став справжнім відкриттям нинішньої кампанії – 18 матчів, 2 голи та один асист. Ефектний удар Вілльяма у ворота Борнмута шокував нашого Олександра Зінченка.

Тепер Арсенал точно не втратить Саліба безкоштовно щонайменше до 2024 року. Втім, "каноніри" хочуть продовжити угоду на ще більший термін, щоб ПСЖ та інші претенденти не мріяли поцупити 21-річного захисника.

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