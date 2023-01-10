З боротьби за 22-річного українського вінгера вибув Челсі. "Каноніри" ж продовжують перемовини щодо трансферу, інформує Sport Arena.

Челсі відмовився від подальшої боротьби за Мудрика – Арсенал відчайдушно намагається дотиснути Шахтар

Сторони наблизились до узгодження остаточної суми за перехід. Розбіжність полягає у співвідношенні гарантованої виплати та бонусів. Арсенал хоче, щоб додаткова винагорода становила щонайменше 30% від суми трансферу. Шахтар відстоює позначку у максимум 20%.

"Гірники" отримали дві офіційні пропозицїі від лондонців (орієнтовно 60 та 70 млн євро), але відхилили їх. Англійський гранд ще має вдосталь часу для оформлення переходу, адже трансферне вікно закриється аж 31 січня.

У поточному сезоні Михайло Мудрик провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, забивши 10 м'ячів та віддавши 8 результативних передач.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?