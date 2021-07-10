Португалець приєднався до Арсенала, ставши першим літнім новачком "канонірів" у трансферне вікно, інформує офіційний сайт лондонців.

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Сума трансферу та термін контракту Тавареша з новим клубом не розголошується. Гравець здебільшого виступає на позиції лівого захисника, проте може зіграти праворуч в обороні та на позиції лівого хавбека.

До слова, Нуну є вихованцем Бенфіки, у складі якої відіграв у 25 матчах минулого сезону, записавши до свого активу 3 результативні передачі.

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