Арсенал-Київ та Чорноморець розписали бойову нічию

Матч-відкриття 5-го туру УПЛ між Арсенало-Київ та Чорноморцем завершився внічию. На гол Майданевича у першому таймі через дев'ять хвилин влучним пострілом відповів Бабенко.

У матчі між Арсеналом-Київ та Чорноморцем було чотири інтриги: чи здобудуть кияни перші очки, чи продовжать їх набір одесити, чи віддадуть обіцяну керівництвом Арсенала пачку харчової приправи першим 250 вболівальникам, які прийдуть на стадіон, і чи прийдуть 250 вболівальників взагалі? Словом, матч мав свою родзинку.

Нажаль, список інтриг виглядав цікавішим, ніж сам матч. Більшість гостроти та голи відбулися у першому таймі, в той час як у другому до 75-ї хвилини команди завдали два удари на двох – це гравці Арсенала-Київ двічі не влучили у площину. Арсенал взагалі почав краще, вирвавшись вперед на 26-й хвилині після непростої подачі Оріховського з кутового – її після скидки партнера замкнув головою Майданевич. Гравці Чорноморця протестували, вважаючи, що суперник зіграв рукою, однак арбітр Ігор Пасхал показав на центр поля. Втім, як і в матчі проти Маріуполя у позаминулому турі, Арсенал не довго мав перевагу. Вже через 9 хвилин Чорноморець зрівняв рахунок: одесити провели позиційну атаку, Савченко виконав класну подачу у штрафний, а Бабенко замкнув її красивим ударом зльоту – 1:1.

Другий тайм, як вже говорилося вище, не мав моментів, які б заслужили на особливу увагу читача. Ви колись дивилися УПЛ? От у другому таймі було приблизно те, що ви могли там побачити – бій-біжи, подача-винос, кілька неточних ударів та фінальний свисток, який зафіксував бойову нічию з рахунком 1:1. Арсенал-Київ набрав перше очко та забив другий гол у чемпіонаті, однак не покинув останню сходинку турнірної таблиці, в той час як Чорноморець набрав восьме очко. Підопічні Ангела Червенкова йдуть на четвертій позиції.

Чемпіонат України 2018/2019, 5-й тур

Арсенал-Київ – Чорноморець – 1:1

Голи: Майданевич, 26 – Бабенко, 35