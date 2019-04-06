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Арсенал-Київ на виїзді розібрався з Чорноморцем

18:52 1015 Читать на русском
Арсенал-Київ на виїзді розібрався з Чорноморцем
Чорноморець – Арсенал-Київ – 1:3 / ФК Чорноморець

В матчі 23-го туру УПЛ Арсенал-Київ без труднощів обіграв Чорноморець.

62’ Артем Чорній
 
Гаетан Міссі Мезу Коукаку 5’
Сергій Вакуленко 25’
Павло Оріховський 37’
5’ Гаетан Міссі Мезу Коукаку
25’ Сергій Вакуленко
37’ Павло Оріховський
62’ Артем Чорній

Арсенал-Київ досить легко впорався з Чорноморцем. Вже на 5 хвилині Підківка вибив м'яч у поле, захисник підслизнувся і Міссі втік від Грачова. Воротар вибіг на перехоплення, але нападник його обіграв і закотив м'яч у порожні ворота. В середині тайму Міщенко сфолив у власному штрафному, і Вакуленко реалізував пенальті, а Оріховський до перерви технічним ударом зробив рахунок розгромним.

Десна на виїзді впевнено перемогла Олімпік

В другому таймі Чорноморець намагався виправити ситуацію, і навіть зміг скоротити відставання, Чорній переправив м'яч фактично у порожні ворота. Однак в підсумку Арсенал-Київ святкував перемогу в матчі.

Завдяки цій перемозі Арсенал-Київ набрав 15 очок і наблизився до Чорноморця, який з 16 пунктами залишився на передостанньому місці.

Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Чорноморець - Арсенал-Київ Чорноморець Чорноморець
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