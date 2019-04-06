Арсенал-Київ на виїзді розібрався з Чорноморцем

В матчі 23-го туру УПЛ Арсенал-Київ без труднощів обіграв Чорноморець.

Арсенал-Київ досить легко впорався з Чорноморцем. Вже на 5 хвилині Підківка вибив м'яч у поле, захисник підслизнувся і Міссі втік від Грачова. Воротар вибіг на перехоплення, але нападник його обіграв і закотив м'яч у порожні ворота. В середині тайму Міщенко сфолив у власному штрафному, і Вакуленко реалізував пенальті, а Оріховський до перерви технічним ударом зробив рахунок розгромним.

Десна на виїзді впевнено перемогла Олімпік

В другому таймі Чорноморець намагався виправити ситуацію, і навіть зміг скоротити відставання, Чорній переправив м'яч фактично у порожні ворота. Однак в підсумку Арсенал-Київ святкував перемогу в матчі.

Завдяки цій перемозі Арсенал-Київ набрав 15 очок і наблизився до Чорноморця, який з 16 пунктами залишився на передостанньому місці.