Арсенал-Київ дозаявив на УПЛ півзахисника Єблі

Півзахисник Кертіс Єблі потрапив до заявки київського Арсенала на сезон 2018/19 української Прем'єр-ліги.
Француз Кертіс Єблі продовжить кар'єру у Арсенал-Київ і вже заявлений за киян на цей сезон української Прем'єр-ліги.
Відповідна інформація з'явилась на офіційному сайті УПЛ.
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21-річний футболіст є вихованцем Нансі, проте Єблі так і не зіграв жодного матчу за основну команду цього клубу.
Окрім цього, Кертіс встиг пограти у Серії Б за Барі, де за три роки зіграв 2 матчі.
Зазначимо, клубний сайт "гармашів" поки офіційно не оголошував про трансфер Єблі.
До слова, Арсенал-Київ програв три стартові поєдинки УПЛ та не набрав жодного очка.
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