Як стало відомо "Футбол 24", депутати Львівської обласної ради вже підтримали звернення до Кабінету міністрів України та Міністерства молоді та спорту України щодо присвоєння Арені Львів імені Степана Бандери.

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Відповідне звернення під час сесії 16 березня підтримали 68 депутатів Львівської облради, ще семеро не голосували. Остаточне рішення повинен прийняти Кабінет міністрів України, позаяк стадіон, який приймав три матчі Євро-2012 та низку інших важливих міжнародних поєдинків, перебуває у державній власності. Львівська обласна рада неодноразово пропонувала передати арену у власність територіальної громади, проте наразі безуспішно.

Нагадаємо, нещодавно у Тернополі місцеві депутати присвоїли місцевому стадіону ім'я Романа Шухевича, що спричинило значний резонанс, зокрема, у Польщі та Ізраїлі.

До слова, Арена Львів повинна прийняти матчі збірної України проти Фінляндії та Казахстану в рамках відбору на ЧС-2022, але, за неофіційною інформацією, поєдинки перенесуть в інше місто через складну епідеміологічну ситуацію у місті.

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