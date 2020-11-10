"На жаль, динаміка останнього тижня показує що кількість хворих, які звертаються за допомогою і потребують госпіталізації, залишається на високому рівні. В середньому від 180 до 220 хворих госпіталізовують щоденно", – цитує директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ореста Чемериса 24 Канал.

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Посадовець зазначив, що через стабільне зростання хворих у Львові та по всій Україні, МОЗ розпорядилось знайти потенційні місця для створення мобільних госпіталів. Для цього розглядають можливість їхнього створення на Арені Львів та інших спорткомплексах міста. Наразі загальна завантаженість ліжок у лікарнях, де лікують хворих на коронавірус, становить 64,7%. Всього за час пандемії COVID-19 виявили у майже 480 тисяч українців.

До слова, Арену Львів у якості домашнього стадіону використовують одразу два місцеві клуби – Львів та Рух. Обидва розташувались на дні турнірної таблиці УПЛ.

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