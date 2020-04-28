Арена Львів має мільйонні борги – стадіон опинився у фінансовій ямі

Директор Арени Львів Юрій Майборода зізнався, що один із найкращих стадіонів України переживає серйозні фінансові труднощі.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 на Арені Львів не виступає жоден клуб. Стадіон повинен був прийняти матч молодіжної збірної України проти Північної Ірландії, а також поєдинок національних команд України з Ізраїлем, але через пандемію коронавірусу дані матчі були перенесені.

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"Немає матчів, зарплат, нічим оплачувати електропостачання, теплопостачання. Тому хочу подякувати обленерго за розуміння, тому що борги вже мільйонами вимірюються.

Навіть коли на стадіоні нічого не відбувається, все одно є витрати, пов'язані, перш за все, з електропостачанням. Вони наразі чекають. Те ж стосується і тепла, торішніх боргів. Тут виникає загальна проблемна ситуація з функціонуванням цієї споруди.

Всі проблеми, в принципі, можна було б вирішити і вийти на нормальне функціонування, але не в цій ситуації з карантином", – розповів Майборода в ефірі програми "Залишайся з футболом" на телеканалі "Футбол 1".

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