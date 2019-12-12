Арбітр вкрав у Шахтаря Лігу чемпіонів, – легенда "гірників" знищив рефері після вильоту донеччан

Колишній форвард Шахтаря Олег Матвєєв, який у складі "гірників" ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України, обурений суддівством у матчі Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Нагадаємо, Шахтар поступився Аталанті з рахунком 0:3 та вилетів з Ліги чемпіонів. Арбітр поєдинку Фелікс Цвайєр вилучив з поля Додо, скасував гол "гірників" через офсайд, а у схожому епізоді біля воріт Андрія Пятова зарахував взяття воріт.

"Відчуття, що арбітр вкрав у Шахтаря Лігу чемпіонів. Як можна було не дати другу жовту картку Мурієлю в епізоді з фолом на Додо, я не розумію. Не можна сказати, як би в підсумку завершився матч, але те, що "гірникам" стало б легше, це однозначно.

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Мені чомусь здається, що вплинув фактор нашої країни. Був би Додо гравцем англійського Ман Сіті або французького ПСЖ, то з таким фолом той, хто порушував, обов'язково заробив би "гірчичник". Що стосується офсайдів, то, по суті, ідентичні епізоди трактувалися по-різному: гол Шахтаря не зарахували, а Аталанти – так.

У поразці Шахтаря винен рефері. До пропущеного гола, знову-таки, спірного, "гірники" діяли компактно, впевнено, по результату. І хоч моментів біля воріт Аталанти було небагато, гра підопічним Луїша Каштру давалася. До того, як був вилучений Додо, Шахтар, вважаю, повністю контролював хід поєдинку, Хіба що на початку зустрічі трохи напартачили.

Перспективи у Лізі Європи? Те, що Шахтар показав минулої осені, дає привід говорити про те, що "гірники" можуть далеко зайти в цьому турнірі. Команда показала, що може на рівних грати і перегравати топових представників Англії та Італії", – цитує Матвєєва Команда №1.

До слова, жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи пройде у понеділок, 16 грудня.

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