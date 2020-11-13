Кандидатура 46-річного португальця набрала більшість голосів уболівальників. Наставник "вовків" вже отримав свою нагороду, повідомляє офіційний Twitter Прем'єр-ліги.

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У жовтні "вовки" здобули 3 перемоги в 4-х матчах чемпіонату, обігравши Фулхем (1:0), Лідс (1:0) та Крістал Пелас (2:0). Лише Ньюкасл зумів взяти очки у матчі з командою португальського тренера – 1:1.

Після 8 турів Вулверхемптон посідає 9 сходинку в турнірній таблиці, а минулу кампанію "вовки" завершили на 7 місці Прем'єр-ліги.

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