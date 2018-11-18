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Англійські клуби візьмуть участь в акції на підтримку ЛГБТ

21:53 124 Читать на русском
Англійські клуби візьмуть участь в акції на підтримку ЛГБТ
Англійські клуби візьмуть участь в акції на підтримку ЛГБТ / Фото Catherine Ivil

Професійні клуби Англії виступлять в підтримку ЛГБТ-спільноти.

Англійські футбольні клуби підтримають людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією в рамках акції Rainbow Leces, повідомляє видання The Guardian.

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Кампанія розпочнеться вже після перерви на матчі збірних і протриває кілька тижнів. В рамках акції футбольна атрибутика під час матчів буде прикрашена кольорами веселки (символом ЛГБТ). Будуть пофарбовані кутові прапорці та суддівські табло. Футболісти приєднаються до акції, використовуючи капітанські пов'язки і шнурки бутс кольорів веселки.

До акції також приєднаються футбольні клуби Шотландії.

Теги
Англія Шотландія
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